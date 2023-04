Sempre la stessa storia verrebbe da dire. Che lae la giustizia sportiva non abbiano un gran rapporto è ormai affar noto. Non significa "soltanto" Corte federale d’appello che toglie 15 punti in classifica, ora congelato. Significa anche il gol allo scadere annullato ad Arekcontro la Salernitana e lo scandalo delle immagini non viste. Due punti sottratti ingiustamente alla Vecchia Signora in Serie A in quel occasione. Non solo però, si pensi alla gara di andata contro l'Inter quando al triplice fischio dal cerchio di centrocampo è partita unatra giocatori.Il battibecco violento è costato tre giornate di squalifica a Juan Cuadrado e una a Samir Handanovic. Quello che però colpisce è la presenza in campo di Dario, che si scaglia contro l'arbitroma viene bloccato da altri nerazzurri. Il dirigente nerazzurro, come riferisce Tuttosport, non sarebbe dovuto essere in campo in quanto non presente in distinta. Per questo è stato punito con unada 20 mila euro. Ma proseguiamo con il racconto, il dirigente sarebbe stato anche protagonista di frasi poco belle:" all'indirizzo dell'arbitro. Andando avanti di una settimana, arrivando a Juventus-Napoli al termine della gara è protagonista di un altro spiacevole episodio il vice di Allegri Marco Landucci. Al triplice fischio insulta Luciano Spalletti dicendo: "Pelato di m. Ti mangio il cuore".però è stato punito con 5 mila euro di multa e una giornata di squalifica.