Pochi minuti fa Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la semifinale di stasera in Coppa Italia contro l'Inter. Poche novità e molte certezze, tra le quali c'è l'assenza di Paulo Dybala ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio anche se in via di recupero. Non convocato Aaron Ramsey, il centrocampista gallese è stato fermato da un problema fisico che lo costringe a saltare la trasferta di San Siro. Nella lista è stato inserito anche il classe '99 Daouda Peeters.