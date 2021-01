Pochi dubbi di formazione per il derby d’Italia di domani tra Inter e Juventus. In particolare, sponda nerazzurra, Antonio Conte deve sciogliere le riserve solo per la corsia mancina, contesa tra Young e Perisic. Per il resto, la squadra anti-Juve è fatta: Handanovic in porta, solito trio difensivo Skriniar-De Vrij-Bastoni, centrocampo a tre con Barella, Brozovic e Vidal completato a destra da Hakimi, mentre in attacco la coppia del gol Lukaku-Lautaro Martinez. È quanto riporta Sportmediaset.