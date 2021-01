Errata corrige:



Porca miseria questa me l’ero persa: Morata si tira giù in area e protesta, Doveri durissimo: “Sei svenuto, ti mando fuori!”



(via @Pressing_real ) pic.twitter.com/R1FHTdmmmV — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 19, 2021

Durantec’è stato un episodio che è sfuggito a molti. Non a Pressing, che ha analizzato lo scambio di battute tra Doveri e Morata in un frangente di gara. Al minuto 62’ lo spagnolo cade nell’area di rigore nerazzurra a seguito di un calcio d’angolo raccolto di testa da McKennie. Per l’arbitro non c’è nulla, anzi, rimprovera duramente Morata: