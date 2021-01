Coppa Italia alle spalle, ora c’è solo Inter-Juventus. Un pallino sportivo che terrà sulle spine il Paese intero, trattandosi del derby d’Italia, e soprattutto i diretti interessati. Tre punti in palio più importanti che mai, le cui sorti saranno visibili su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul canale numero 251 del satellite. Inoltre, la partita di San Siro sarà visibile anche in streaming, sulla piattaforma Now Tv. Tutti incollati sulla poltrona, davanti ad una televisione, tablet o smartphone che sia, perché domenica sera alle 20.45 andrà in scena una sfida memorabile.