Il risultato della gara di ieri sera a San Siro è ormai noto a tutti. L'Inter ha vinto di misura per 1-0 sulla Juventus. Massimilianoperò, stando a quanto scrive Tuttosport, si è infuriato al termine della gara. Il motivo? L'atteggiamento dei suoi giocatori, la gara infatti non era stata preparata in questo modo. Salvo poi vedersi cambiare i piani dal pressing e dall’aggressività degli avversari. Gli avvii dei due tempi sicuramente lo avranno fatto infuriare ulteriormente visto che la sua squadra è sembrata patire molto a livello fisico quella allenata da Simone Inzaghi.