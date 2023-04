Questa sera si accenderanno i riflettori di San Siro e sarà. Una gara anche importante per il CT della Nazionale Roberto Mancini che potrà ammirare molti talenti in azione: da Fagioli a Barella passando per Miretti e Perin. La Juventus in estate ha strappato Gleisonalla corte dell'Inter, alle battute finali della trattativa. In estate però si potrebbe dar vita ad un nuovo derby d'Italia su mercato: quello per arrivare a Davidecentrocampista del Sassuolo, come riferisce Tuttosport.- Derby d'Italia con un terzo incomodo: la Roma. Proprio la società giallorossa in estate ci aveva provato a strappare il centrocampista al Sassuolo senza però riuscirci, ma tornerà alla carica nella prossima sessione di calciomercato. Per la Juventus quello di Frattesi è il nome più caldo per sostituire Adrien Rabiot nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Cosa farà la differenza? La volontà del giocatore, proprio come visto in estate con Giacomo Raspadori che ha voluto fortemente il Napoli.