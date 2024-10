Inter-Juve, le parole di Di Canio

Dopo la grande partita tra Inter e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky anche. L'ex Lazio ha sottolineato come questo pareggio valga di più per i bianconeri che per i nerazzurri, esprimendo anche fiducia nel lavoro e nelle scelte di'Mezza sconfitta per l'Inter e mezza vittoria per la Juve? Per come si erano messe le cose sì. Normalmente avremmo parlato del disastro difensivo con scelte individuali e di reparto, c'è stata proprio pochezza di reparto per quei livelli. Ma invece prevale lo spettacolo'.'Sul piano tatticoperché ha invertito Mckennie insieme a Locatelli e ha alzato Fagioli che diventa praticamente una punta. Così se recupero palla ho la quota tecnica per mandare palla in verticale Vlahovic. E se mi superano la linea di pressing ho due affidabili davanti alla difesa che sanno fare questo mestiere mentre Fagioli in quel ruolo latita spesso. E stavano andando bene le cose. Però appena si è stappata la partita abbiamo visto rovesciamenti di fronte. Sul 4-2 l'Inter la poteva chiudere ma mi è piaciuto il carattere, la voglia e il dna della Juve. Sembra una squadra fatta, sembra una squadra fatta a livello di mentalità. Per quanto riguarda l'Interse questa squadra vuole puntare a mantenere il titolo'.