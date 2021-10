Antivigilia del derby d'Italia, è normale che le prime pagine dei principali quotidiani sportivi aprano con Juventus o Inter. La Gazzetta dello Sport lancia un'intervista al numero 9 nerazzurro Edin Dzeko: "Sono qui per lo scudetto!" e indica la Juve come "Signora 1-0 che ora scarica CR7"; mentre il Corriere dello Sport ha un'intervista all'ex patron interista: "Moratti al Var". Su Tuttosport la supersfida si trasferisce invece sul mercato: "Inter-Juve, che derby per Lucca!"

Per quanto riguarda la debacle europea della Roma di Mourinho in Norvegia, si spazia da "incubo" a "disastro".