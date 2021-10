La sfida tra Inter e Juventus, chiamata derby d'Italia grazie a Gianni Brera perché assomma i due club col maggior numero di scudetti in Italia (ad oggi, ufficialmente, 36 contro 19) è anche una partita tra giocatori dell'Italia. Così sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che fadomani sera a San Siro sarà Barella e Bastoni contro Bonucci, Chiellini, Locatelli, Bernardeschi e Chiesa. Ma anche Sensi, Gagliardini, Darmian e Dimarco contro Kean e De Sciglio, perché no?Il confronto forse più interessante per il c.t. Mancini, domani sera a San Siro, sarà quello tra Nicolò Barella e Manuel Locatelli.E poi c'è il difensore del futuro della Nazionale, Alessandro Bastoni, al cospetto dei ben più esperti dirimpettai Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. E poi chissà che, in un dato momento del match, non assisteremo al duello Dimarco-De Sciglio sulla fascia.