Su Tuttosport oggi in edicola le dichiarazioni di tre tifosi vip interisti su Inter-Juventus di stasera:

PAOLO BONOLIS - "Mi aspetto una bella partita, ci sarà da combattere: sono già stati persi dei punti sia da parte dell’Inter sia da parte della Juventus. Sono due squadre che hanno tutte le caratteristiche per lottare per i primissimi posti e anche per questo si tratta di un match molto importante. Una vittoria aumenterebbe la consapevolezza. Chi potrebbero essere gli uomini decisivi? Noi siamo abituati a vedere quello che segna, ma è decisivo chi non ti fa prendere gol, come l’uomo assist e quel giocatore che recupera palloni: una squadra è una squadra e il collettivo deve adoperarsi al meglio per far segnare il singolo giocatore. Gli atteggiamenti sono decisivi. E io spero che l’Inter li abbia nelle proprie corde, cautelandosi dalla forza della Juventus, ossia le ripartenze, i grandi giocatori e una difesa formidabile. Il risultato finale? Eh che ne so io! Fiducioso? Devo esserlo, se partissi sfiduciato, sarebbe meglio andare al cinema anziché guardare la partita".

MARCO SANTIN della Gialappa's - "La prima cosa che mi viene in mente pensando a Inter-Juventus? Ca**o, che paura! Provo un’ansia incredibile: sinceramente avrei preferito vedere un altro match questa sera. Il derby d’Italia resta sempre una gara stressante. L’anno scorso è stata bellissima, ma anche quando vinci è un tipo di partita che ti toglie sempre energie vitali, almeno per come vivo io questi appuntamenti. Hai vinto, ma ti sembra di aver scaricato tutto il giorno al porto di Genova (ride, ndr). Pensi, se dovessimo perdere! Provo grande ansia anche perché affronteremo ora la Juventus che si è appena rimessa in piedi, vediamo chi avrà più fame, tenendo conto che il calcio è determinato dagli episodi. Gli uomini decisivi? Dico Chiesa e Szczesny per la Juventus. Barella, Skriniar e Lautaro Martinez per l’Inter. Sarebbe bello un 3-2 per i nerazzurri: saremmo lì, lì per l’infarto, ma questo risultato non mi dispiacerebbe affatto. Poi per lo scudetto sarà ancora lunga, siamo ancora all’inizio ed è molto presto per certi discorsi. Certo, qualora Inter-Juventus finisse in pareggio e il Napoli vincesse, i punti di distacco dalla vetta diventerebbero addirittura nove. Ma nulla sarebbe precluso. L’anno scorso, guardando alcune trasmissioni televisive, sembrava che il Milan avesse già vinto il Tricolore. O anni fa che la Juventus, sempre con Allegri in panchina, fosse già fuori dalla zona Champions League, quando invece al termine del campionato furono proprio i bianconeri a laurearsi campioni. Vedremo ome andrà, speriamo bene e ovviamente forza Inter".

GIANFELICE FACCHETTI - "Mi aspetto una bella partita. L’Inter mercoledì in Champions League ha dato una risposta positiva dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio. Era obbligatorio conquistare i tre punti e i nerazzurri ce l’hanno fatta, vincendo bene la gara contro i campioni di Moldavia e divertendo i propri tifosi. Si deve trovare continuità e quella solidità difensiva dell’anno scorso che in qualche modo ancora manca, anche se con Inzaghi probabilmente la squadra esprime un gioco più divertente. Chi schiererei tra Vidal e Calhanoglu? Io punterei sul cileno. Non che il turco abbia fatto male, ma su di lui c’è molta aspettativa perché ha lasciato il Milan per venire all’Inter. Bisogna dargli tempo e aspettare che trovi la giusta alchimia nel reparto di centrocampo. In più Vidal è appena stato decisivo contro lo Sheriff Tiraspol e l’anno scorso ha proprio segnato contro la Juventus nel 2-0 di San Siro. Chi potrebbe essere determinante stavolta? Per quanto riguarda l’Inter vanno bene tutti. Anche se credo Dzeko sia papabile per l’occasione, dato che è uno dei giocatori più in forma, Ma mi aspetterei pure un Barella o qualcuno a sorpresa della difesa. Dall’altra parte ovviamente spero che nessuno possa essere determinante ai fini del risultato finale. Un pronostico? Io sono ottimista per natura..."