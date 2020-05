L’Inter progetta la squadra per la prossima stagione. Le idee che circolano nelle teste di Marotta, Ausilio e Paratici spaziano dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo. Scontrandosi quasi in ogni reparto con la Juventus.



DIFESA – Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli obiettivi condivisi sono due esterni difensivi: Emerson Palmieri del Chelsea e Hakimi, che in estate tornerà al Real Madrid, solo di passaggio, con addosso il cartello vendesi pari a 50 milioni di euro.



CENTROCAMPO – Sarà il tormentone estivo. Sandro Tonali ha su di sé gli occhi di entrambe le squadre protagoniste del derby d’Italia. L’Inter vuole impostare un’operazione alla Barella, un prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro, ma la Juve non cede un centimetro e viaggia alla stessa andatura dei rivali.