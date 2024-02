Le parole dia Dazn:- Ho visto i compagni belli sereni. Una partita importante, ma alla fine oggi non finisce la stagione. Una partita che tutti guardano che tutti vogliono giocare ma sono 3 punti alla fine.- Thuram attacca la profondità è veloce, ma non guardiamo solo lui. C'è Lautaro che ci dà fastidio tra le linee, una squadra esperta, importante. Dovremo essere la nostra migliore versione per vincere.- Non si può dire cosa dirò. Alla fine sono 3 punti, chiaro sia una partita speciale, ma dobbiamo fare quello che abbiamo fatto finora. Non metterò pressione alla squadra