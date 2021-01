Il derby d'Italia occupa inevitabilmente un posto d'onore sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola. La sfida tra Inter e Juventus non solo è una delle più sentite di tutto il calcio italiano, se non la più sentita in assoluto, ma quest'anno significa potenzialmente scudetto, Milan o outsider permettendo.

Queste sono le aperture dei giornali sulla gara in programma stasera allo stadio Giuseppe Meazza:

LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Inter-Juve da supereroi" (con riferimento a Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, capocannonieri del campionato)

CORRIERE DELLO SPORT - "La notte dei giganti"

TUTTOSPORT - "Guai a chi perde!"

Q.S. - "Ecco la Scala per lo scudetto"