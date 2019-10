Manca sempre meno, cresce l'attesa,è ovunque, e si candida a partita dell'anno. E' vero, siamo solo all'inizio, ma i temi sono tanti.. Non sarà facile espugnare San Siro, e non solo per l'indubbio valore dell'Inter, capace anche di tener testa al Barcellona in settimana in Champions League.Si prospetta infatti un ambiente caldissimo per il derby d'Italia. Come riportato dall'Inter sul proprio sito ufficiale,non ci sarà un singolo posto vuoto. Non solo:Inter-Juve supera in questa speciale classfica Inter-Barcellona del novembre 2018 e il derby di Milano del marzo 2019Saranno inoltre più di 100 le nazionalità rappresentate sugli spalti: 500 i club presenti, oltre il 20% dei biglietti sono infatti stati acquistati dall'estero. In queste ore in vendita gli ultimi tagliandi, ma lo scenario è oramai pronto: sarà una notte di stelle, una partita che vale tanto, tra incrocio di stili e di ex, in una cornice da sogno.