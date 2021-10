La Juventus stasera affronta l'Inter con una certezza: il ritorno di Paulo Dybala. Poi che giochi dall'inizio è tutto da vedere, anzi è molto probabile una partenza dalla panchina per subentrare nella ripresa. Questo il punto di Tuttosport: "Dall’entourage dell’argentino trapela un certo ottimismo:Conta anche l’avversario, naturalmente:il primo dei quali il 27 gennaio 2016 in Coppa Italia a Torino (3-0 il finale), il secondo per il successo (2-1) a San Siro del 6 ottobre 2019, il terzo è quello che si ricorda di più (il 2-0 dell’8 marzo 2020 con il lockdown appena entrato in vigore). Allegri decide oggi e Paulo le sue aspettative le ha. "