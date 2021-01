Proprio lui, Arturo Vidal. Il primo gol del cileno in campionato è arrivato contro la sua ex squadra e porta in vantaggio l'Inter nel derby d'Italia. Andrea Pirlo non è per niente contento della rete subita, e secondo Sky Sport l'allenatore bianconero chiede più pressione alla sua squadra, che di solito è abituata a gestire il pallone in un altro modo e non come in questi primi minuti di Inter-Juve.