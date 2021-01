Uno dei temi che accompagnano l'avvicinamento al match di domenica sera tra Juventus e Inter è legato al destino di Cuadrado e Alex Sandro. I due, risultati positivi al Covid, dovranno aspettare la negativizzazione per poter tornare agli ordini di Andrea Pirlo. La situazione è costantemente monitorata dal club; fino a che non ci saranno tamponi negativi, la Juventus non comunicherà i risultati dei test se questi dovessero continuare ad essere positivi. In ogni caso, se i calciatori tornassero a disposizione, dovrà essere valutato il loro stato di forma e al big match di domenica mancano solo due giorni.