Antonio Conte non è conosciuto per il suo carattere pacato, specialmente nella trance agonistica durante le partite. La sua furia in Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia dove i nerazzurri sono chiamati a ribaltare il 2-1 incassato nell'andata a San Siro, si è scatenata dopo nemmeno un quarto d'ora di partita. Prima le proteste feroci per il "rigore non dato" su Lautaro Martinez, quando però è stato l'attaccante interista a calciare il piede di Bernardeschi, scalato su di lui in ripiegamento. Dopodiché le polemiche con l'arbitro Mariani proseguono con un applauso ironico per la successiva ammonizione di Darmian per un fallo in netto ritardo su Ronaldo. In tutto questo, il battibecco col suo ex giocatore Bonucci, che dalla panchina della Juve gli urla "Rispetta l'arbitro". Alla fine Conte si è ritirato (solo temporaneamente) dalla sua area tecnica e si è andato a sedere sugli spalti-panchina dell'Allianz Stadium.