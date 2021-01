Come è normale che sia, la partita tra Juventus e Inter offre sempre numerosi spunti. Inoltre, quest'anno, il match arriva in un periodo cruciale per entrambi i club che testeranno domani sera le proprie possibilità di vincere lo scudetto. Antonio Conte cercherà di sfatare un tabù: da quando siede sulla panchina dell'Inter non ha mai battuto la Juve. Come ricorda Tuttosport: "2 i precedenti di Antonio Conte come tecnico dell'Inter contro la Juve: nella passata stagione ha perso entrambe le partite (il 6-10-2019 Inter-Juventus 1-2, gol di Dybala, Lautaro e Higuain, e l'8-3-2020 Juventus-Inter 2-0, gol di Ramsey e Dybala). Ma anche negli altri due precedenti, sulla panchina di Atalanta e Arezzo, è sempre andato ko".