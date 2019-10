Come ovvio che sia, chi non sarà impiegato da titolare nel derby d'Italia tra Inter e Juventus di questa sera a San Siro, dovrà farsi trovare pronto in caso di chiamata a partita in corso. In questo senso, come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport, sono soprattutto in cinque a sperare in uno spezzone di partita: Federico Bernardeschi, protagonista in Champions League contro il Bayer Leverkusen, ma anche Adrien Rabiot, Emre Can e Rodrigo Bentancur a centrocampo e soprattutto Paulo Dybala, in ballottaggio con Gonzalo Higuain in attacco.