Inter-Juve, si avvicina la super sfida. Ecco il comunicato della società nerazzurra sui biglietti.



“Basta dire Inter-Juventus per far salire i battiti: è “la partita”, unica, speciale, con un’atmosfera semplicemente da brividi. Novanta minuti da vivere insieme: vi aspettiamo! FC Internazionale Milano comunica ai tifosi la modalità di vendita dei biglietti della super sfida Inter-Juventus di domenica 6 ottobre, con calcio di inizio alle ore 20.45”.



ABBONATI

La prima fase di vendita prenderà il via in esclusiva online su inter.it/tickets alle ore 11.00 di lunedì 16 settembre e riguarderà tutti gli abbonati, con titolo caricato su tessera SiamoNoi. Potranno acquistare un massimo di 4 biglietti elettronici PDF per i propri amici interisti.



TITOLARI TESSERA SIAMO NOI

Dalle ore 11.00 di martedì 17 settembre la vendita online sarà estesa a tutti i possessori di una tessera “Siamo Noi” attivata e con procedura di riconoscimento completato. Si potranno acquistare sempre 4 biglietti elettronici PDF, per uno stadio nerazzurro.



VENDITA LIBERA

Giovedì 19 settembre alle ore 11.00 scatterà la vendita libera per tutti. Oltre al sito Inter.it saranno attivi anche tutti i punti vendita.



SOCI INTER CLUB

Già da settimane i soci Inter Club possono rivolgersi al proprio Presidente per richiedere i biglietti loro riservati. Potranno essere acquistati solo dopo aver rinnovato la tessera Inter Club per la stagione 19-20.



SETTORE OSPITI

Il settore destinato ai tifosi Juventus, terzo anello blu, sarà in vendita dalle ore 11.00 di giovedì 19 settembre nei punti vendita Vivaticket e sul sito vivaticket.it in modalità ‘Print at home’ a 55 Euro. In attesa della deliberà delle Autorità, la vendita del settore ospiti è riservata ai titolari di tessera del tifoso.



Ti aspettiamo a San Siro! Forza Inter!”