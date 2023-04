Ancora una sconfitta, ancora una delusione. E il 'sogno'si infrange a San Siro. Ma quanta fiducia vi dà questa Juventus poi in Europa League contro un Siviglia che spesso quella coppa la vince?Per me molto basse. Penso che sarà un'altra stagione con zero titoli. Questa sconfitta per me è già maturata al gol del pareggio di Lukaku: era già segnata lì, con tutto quello che è successo.