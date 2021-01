1









In due pronti a tornare, anche se forse saranno quattro. A San Siro sarà sicuramente un’altra Juventus, perché per il big match contro l'Inter Andrea Pirlo aspetta il rientro di almeno due pedine fondamentali. Tornerà CR7 tra i titolari domenica sera, ma dovrebbero tornare anche Chiesa e McKennie, i cui rientri annunciati saranno importantissimi. Usciti acciaccati dall’ultimo turno di campionato col Sassuolo, ma saranno disponibili per San Siro, ancora da valutare se dall’inizio o soltanto a partita in corso. Attese novità anche per Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi fermi causa Covid.