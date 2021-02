Ieri sera la Juventus ha battuto l'Inter in rimonta 2-1 a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia. Una partita dove non hanno giocato gli squalificati Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, che saranno invece in campo all'Allianz Stadium nel ritorno di martedì prossimo. Di contro, ieri sono stati ammoniti i due cileni dell'Inter, Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che erano diffidati e dunque nella sfida di ritorno non di saranno. In estrema sintesi, Antonio Conte perderà Vidal e Sanchez ma ritroverà Hakimi e Lukaku.