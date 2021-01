Andrea Pirlo ha già iniziato a studiare la formazione che scenderà in campo contro l'Inter per il big match della 18a giornata di campionato in programma domenica sera alle 20.45. Uno dei dubbi dell'allenatore bianconero è al centro della difesa: chi giocherà vicino a Leonardo Bonucci? Il ballottaggio è tra capitan Chiellini e Merih Demiral, con il primo leggermente favorito sull'ex centrale del Sassuolo. A completare la difesa, Danilo sulla fascia destra e Frabotta dall'altra parte.