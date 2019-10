Domenica sera a San Siro Juve e Inter si giocano un pezzettino di scudetto anche se il big match tra Inter e Juve arriva solo alla settima di campionato. Nella stagione 2006/07 i due allenatori non erano in Serie A ma allenavano nella categoria cadetta e vennero esonerati entrambi dallo stesso presidente: Piero Mancini allora presidente dell'Arezzo. I toscani iniziarono la stagione con Conte in panchina, lo esonerarono per prendere Maurizio Sarri che poi venne nuovamente esonerato per riprendere Conte che non riuscì a salvarsi anche per colpa della Juve che (già sicura della promozione in A) perse l'ultima partita di campionato in casa contro lo Spezia.