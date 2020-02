Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter sta provando lo scatto per Chong, esterno d'attacco olandese in scadenza di contratto con il Manchester United. Il giocatore è seguito da tempo dalla Juventus ma nelle scorse settimane gli agenti ero andati nella sede dell'Inter per proporlo anche ai nerazzurri. Il giocatore è piaciuto ed essendo in scadenza di può tesserare a parametro zero per la prossima stagione. L'Inter sfida la Juve, Chong può essere un'operazione simile a quella che anni fa ha portato Paul POgba in bianconero.