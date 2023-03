Derby d’Italia, che vale il secondo posto - virtuale (al momento) - e un pezzo di futuro. Inter e Juventus, una sfida mai banale, ma soprattutto la sfida tra i due club che annoverano nei loro organici i giocatori con più trofei vinti a livello personale. Come scrive Tuttosport, "fra terreno di gioco, panchine e tribuna, infatti, ci saranno ben 333 trofei conquistati fra club (titoli e coppe nazionali, vittorie a livello internazionale) e nazionale (Mondiali, Europei, Copa America e trionfi nelle principali competizioni giovanili, il Mondiale Under 20 e l’Europeo Under 21). Ovviamente la rosa di Allegri - che ha conquistato 13 trofei più due affermazioni in Serie C nel 2008 con il Sassuolo) - primeggia nettamente con 206 trofei, mentre l’Inter di Inzaghi (6 coppe) insegue a 127, numero cresciuto moltissimo negli ultimi 14 mesi grazie ai successi della squadra in Supercoppa italiana (2) e Coppa Italia".