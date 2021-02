Quando Cristiano Ronaldo non gioca è una notizia. Ma forse lo è ancora di più quando gioca ma viene tolto dal campo a risultato non ancora in cassaforte. Questo è successo a un quarto d'ora dalla fine di Inter-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia: con la Juve avanti 2-1 a San Siro, e un ritorno ancora da disputare, Andrea Pirlo ha tolto dal campo CR7, autore peraltro della doppietta che aveva ribaltato nel primo tempo il vantaggio nerazzurro. Al posto del portoghese è entrato Morata. Come prevedibile, la reazione di Ronaldo alla sostituzione non è stata delle più felici...