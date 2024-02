Piero, ex arbitro ricordato per Inter-Juve del 1998 quando non assegnò un rigore per il contatto Iuliano-Ronaldo, ha parlato a due giorni dal big match scudetto. A La Repubblica dopo la mancata designazione di Orsato per il Derby d'Italia ha detto: "Siamo all’assurdo. Sono passati sei anni dall’episodio Pjanic-Rafinha e da allora Orsato non ha più arbitrato una partita fra Inter e Juventus. Ma come si fa? Io l’anno dopo, nonostante la bufera, arbitrai l’Inter in partite importanti. Evidentemente a questo punto di vista siamo addirittura tornati indietro. Orsato è il miglior direttore di gara italiano, uno dei migliori al mondo, possibile che non ci sia un modo per affidargli Inter-Juve?".- "Lo ripeto: il difensore era fermo, l'attaccante si muoveva. Ho un rimpianto: avessi fischiato fallo in attacco, non sarebbe ripartita l'azione e non ci sarebbero stati tutti quei mesi di polemiche".