Sta facendo discutere in queste ore il rigore assegnato alla Juventus nella gara di ieri sera, andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Un fallo netto quello di Young su Juan Cuadrado, trattenuto per diverti secondi a pochi metri dalla porta, per il quale Calvarese ha deciso di assegnare il penalty. La spiegazione arriva dallo stesso direttore di gara, che ha rivisto l'episodio al Var prima di indicare il dischetto. Ad Handanovic ha detto: "E' rigore netto, lo prende per un braccio".