Il centrocampista dell'Hakanè intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio del Derby d'Italia. "Abbiamo preparato bene la partita contro la", le sue dichiarazioni. "Con il mister abbiamo deciso così, la mia caviglia non è al 100% ma mi sento molto meglio e voglio dare il massimo. Con Simonemi trovo bene, il modulo è sempre stato quello e io ho sempre fatto il massimo. Ma anche in panchina abbiamo giocatori di qualità, ci sta che non giochi qualche volta perché siamo una squadra forte".