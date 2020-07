1











Gabriel Jesus è stato ancora accostato all’Italia ma soprattutto all’estero a due squadre italiane per la prossima stagione. In primis in particolare all’Inter per l’eventuale addio di Lautaro Martinez e alla Juve in caso di cessione di Higuain. In Inghilterra non hanno dubbi: il Manchester City ascolterà offerte solo se superiori ai 63 milioni di euro. Una cifra importante per un attaccante che però potrebbe diventare determinante nel nostro campionato.