A Taconazo, format di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Stefanoha espresso qualche perplessità sull'ipotesi di schierare Fabionel big match di domenica tra. Ecco il suo pensiero: "Spero di no ma per l'estetica della partita, altrimenti diventa davvero ingolfata. Di Miretti ho sempre apprezzato le qualità e il potenziale, ma non vedo una crescita. Ha giocato tre partite consecutive da titolare, due per Rabiot e una per McKennie, ma pur avendo fatto delle cose non sento che abbia sfruttato questa occasione. Anche contro l'Empoli sabato ha fatto quello scippo bellissimo, anticipa la giocata, è lui a rubare palla più che il difensore a sbagliare ma poi lì il gol lo devi fare... Se devi essere un titolare a San Siro in questa partita devo sapere che quel gol lì lo fai. E invece lui non lo fa".