Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, ha parlato della sfida contro la Juve ai microfoni di: "C’è poco da analizzare, quello che è successo lo abbiamo visto tutti.. Ormai sono un po’ di anni, non me la prendo nemmeno più. E’ una storia che si ripete: c’è qualcuno che deve camminare da solo e qualcun altro che può camminare con l’aiuto. Sempre lo stesso film, anche un po’ noioso. Mi sono chiesto cosa stessero guardando in tutto quel tempo al VAR. Magari stavano cercando una ragione per poter affermare quello che poi hanno affermato. Per trovarla ce n’è voluto del tempo. Contenti loro. D’altronde, c’è chi fa le cose da solo e chi ha bisogno di altri per farle."