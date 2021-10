La prima fase di vendita dei tagliandi sarà riservata agli abbonati alla stagione 2019/20. Solo online su Inter.it/tickets, dalle ore 10.30 di martedì 12 ottobre alla mezzanotte di mercoledì 13 ottobre, i soli abbonati alla stagione 19/20 potranno utilizzare il numero della tessera SiamoNoi per acquistare massimo due biglietti, per sé e per un accompagnatore. Il secondo anello verde sarà riservato ai soli abbonati 19/20 di secondo anello verde.La seconda fase di vendita – sempre solo online su Inter.it/tickets – si aprirà invece dalle ore 10.30 di giovedì 14 ottobre fino alla mezzanotte dello stesso giorno, i soci Inter Club 21/22 potranno acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club.Infine, terza fase di vendita (vendita libera) dalle ore 10.30 di venerdì 15 ottobre solo online su Inter.it/tickets per tutti i tifosi, senza limitazioni. Dalle 10.30 di lunedì 18 ottobre saranno attivi anche i punti vendita.Il club nerazzurro ha pubblicato per ora solo quelli per abbonati: si parte dai 46 euro per il secondo anello verde, passando per i 95 e i 105 euro rispettivamente per secondo arancio centrale e secondo rosso centrale. Prezzi da 85 e da 90 euro per primo blu e primo verde, mentre per tutti gli altri posti presenti al primo anello il prezzo supera i 100 euro. Aperto infine anche il terzo anello rosso centrale, ad un prezzo di 58 euro.