La partita tra Inter e Juventus potrebbe avere la propria svolta a centrocampo. I due reparti saranno fondamentali per bloccare i tentativi di incursione e ribaltare presto l'azione per cercare di sorprendere e creare varchi nelle barricate avversarie. A protezione del reparto bianconero, con il compito di dare quantità e allo stesso tempo verticalizzare, ci sarà Bentancur che, però, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Bentancur dovrà limitare l’irruenza: tre ammonizioni nelle ultime tre gare e tre conseguenti sostituzioni. Né Conte né Pirlo erano soliti uscire tanto".