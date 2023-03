Intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, l'ex calciatore della Juve Claudio Marchisio ha replicato alle dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi in merito al gol segnato dai bianconeri.'Per me la questione non è che quello di Rabiot non sia fallo di mano, ma è che non ci sia stato proprio il contatto. È importante guardare quanto impiega Kostic a stoppare la palla e a mirare. L’episodio che dovrebbe preoccupare Inzaghi è la reazione troppo lenta sia di Denzel Dumfries che di Matteo Darmian, non tanto se era fallo di mano o meno'.