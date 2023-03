Terzo incrocio in stagione tra lae Daniele, designato comedel derby d'Italia di domenica contro l'. Il fischietto, infatti, era in campo nella trasferta di Lecce (1-0 per i bianconeri) e nella stracittadina con il Torino all'Allianz Stadium (4-2): il bilancio della Vecchia Signora con lui in qualità di direttore di gara è ampiamente positivo, con 8 successi totali e solo uno stop (2-0 sul campo della Fiorentina all'ultimo turno del 2021-2022, con un rigore assegnato ai padroni di casa). Nove, invece, gli incroci di Chiffi con l'Inter, che con lui ha ottenuto cinque vittorie, quattro pareggi e una sconfitta: quest'ultima è arrivata alla quinta giornata di questa Serie A nel derby esterno contro il Milan (2-3), mentre nell'altro incontro stagionale sotto la sua direzione i nerazzurri hanno battuto l'Atalanta in trasferta per 3 a 2.