Inter-Juve, atto secondo. Dopo la sfida di campionato di qualche settimana fa, infatti, le due squadre si ritroveranno a San Siro per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. In attesa del ritorno a Torino, previsto per la prossima settimana.



La designazione arbitrale completa:



INTER – JUVENTUS Martedì 02/02 h.20.45

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese

ASSISTENTI: Ciro Carbone – Giorgio Peretti

QUARTO UOMO: Davide Massa

VAR: Massimiliano Irrati

ASSISTENTE VAR: Giorgio Paganessi