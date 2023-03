Gara gagliarda di @juventusfc con l'ottimo #Fagioli migliore in campo. Ma la sfida con @Inter è troppo condizionata da questo episodio non visto inspiegabilmente da arbitro #Chiffi e dal Var #Mazzoleni. Meno male che il dominio di @sscnapoli toglie lo Scudetto da questi veleni. pic.twitter.com/hYltab57Bm — enrico varriale (@realvarriale) March 19, 2023

ed Enrico, parte 2. Dopo il commento a caldo sul presunto fallo di mano di Adrienprima del gol di Filip, il noto giornalista è tornato su Twitter per una breve analisi più generale sull'intero derby d'Italia, non senza suscitare qualche polemica: "Gara gagliarda dellacon l'ottimomigliore in campo. Ma la sfida con l'Inter è troppo condizionata da questo episodio non visto inspiegabilmente dall'arbitroe dal Var. Meno male che il dominio deltoglie lo Scudetto da questi veleni". Qui sotto il suo post.