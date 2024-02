Ieri c’era pure Paul #Pogba a San Siro a tifare per la Juventus. Il centrocampista si è intrattenuto a parlare anche con Lilian Thuram ed è ancora legatissimo al mondo bianconero. Il Polpo spera in esito positivo del processo per doping (dopo il 15 Febbraio) per tornare a… pic.twitter.com/C1ngSmS5Oc — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) February 5, 2024

Quella di ieri è stata una serata amara per il popolo bianconero, in virtù della sconfitta cotnro l'Inter che allontana sempre di più i sogni scudetto della Juventus. La supremazia dei nerazzurri è stata evidente per tutti i 90 minuti di gioco, con la squadra di Allegri che non è mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Sommer. Ma la sfida ha regalato colpi di scena anche sugli spalti, perchè ad assistere al derby d'Italia sugli spalti di San Siro c'era anche il francese Pual Pogba, intento a seguire la sua squadra, come documentato anche da alcune immagini che stanno circolando in questi istanti sui social, che lo ritraggono insieme all'ex calciatore della Vecchia Signora, Lilian Thuram.