Anche l'ex campione e leggenda italiana del tennis, Adriano Panatta, ha voluto commentare quella che è stata la super sfida di iera sera tra Inter e Juve e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate negli studi de La Domenica Sportiva."L’1-0 non è il risultato vero, doveva finire 3-0 o 3-1 se Vlahovic non sbagliava quello stop. E se l’Inter batte anche l’Atalanta forse il divario diventa quasi incolmabile, anche se poi nel calcio, come nello sport, può succedere di tutto".