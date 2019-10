Il gustoso antipasto della grande sfida di domani sera a San Siro tra Inter e Juventus si gioca alle ore 10, allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. In campo ci sono sempre nerazzurri e bianconeri, ma delle squadre Primavera. La Juventus, che in Youth League sta dominando, ma in campionato stenta, deve provare a far risultato in casa della corazzata in vetta alla classifica a punteggio pieno, a pari merito con l'Atalanta. Lamberto Zauli spera nell'estro di Nicolò Fagioli e nella sua difesa, che sappia limitare il talento del forte Sebastiano Esposito.