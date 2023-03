Non solo il parapiglia che ha portato alla doppia espulsione di Leandro- entrato in campo poco prima - e Danilo D'Ambrosio. Negli istanti finali dianche Dusane Joaquinsono stati protagonisti di un faccia a faccia poi trasformatosi in scontro fisico, con spintoni e mani sul collo da parte di entrambi. A placare la situazione è intervenuto il quarto uomo, ma poi si è resa necessaria anche la collaborazione dei componenti delle due panchine. Tensioni e adrenalina a mille anche nel finale, dopo un match che in questo senso era già stato decisamente "caldo".