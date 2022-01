La sua lettura della partita, tutto sommato, era stata corretta. Nessun dubbio, poi, che il lavoro da fare sia ancora tanto e che il gap con l'Inter sia notevole. In fondo, però, Massimiliano Allegri non è andato lontano dalla vittoria. E non a caso i giornali lo premiano con la sufficienza in pagella, eccetto Tuttosport che ribadisce come il tecnico della Juve debba "trovare soluzioni in fretta". Anche noi de IlBianconero.com lo abbiamo promosso, seppur con un 6 risicato.



Nella gallery i voti assegnati ad Allegri dai principali quotidiani: