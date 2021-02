Non si è unito subito al coro di celebrazioni social post Inter-Juventus il terzino Alex Sandro, ma ha preferito aspettare stamattina per lanciare il suo messaggio di gioia e incoraggiamento. Impegnato ieri nel duello sulla fascia sinistra (destra dell'Inter) con Darmian, il brasiliano ha postato due foto, una di un suo stop e una di festeggiamento coi compagni. Con il messaggio "Buon risultato ma non è ancora finita". Sì perché vincere 2-1 nell'andata fuori casa a San Siro è importante, ma c'è ancora un ritorno fra 6 giorni all'Allianz Stadium...