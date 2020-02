Inter e Juventus lavorano per l'estate, per provare a blindare i talenti di oggi e di domani. Ecco perché negli ultimi giorni la pista che porta a Tahith Chong si sta riscaldando. In scadenza con lo United piace a molti, ma non è il solo per cui si scatenerà un duello.



Infatti, come scrive il Corriere dello Sport: “E’ calda la pista che porta a Chong: lo United sta provando a convincerlo a rinnovare facendogli giocare qualche spezzone e portandolo in panchina. In più Barcellona e Juventus premono. L’Inter però ci crede. Idem per Kumbulla: Marotta e Ausilio pensano di averlo bloccato e di avere buone chances di acquistarlo“.