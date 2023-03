Lele Adani, durante la Bobotv ha parlato dell'episodio di Inter-Juve ricordando quanto successo contro la Salernitana: "In Juve-Salernitana è successa una cosa peggiore. Quell’ingiustizia lì fu clamorosa. E cosa fa quell’ingiustizia? Viene detto che il Var non copre tutte le immagini del campo e non vede un giocatore che tiene in gioco tutti quelli che si contendono la palla. Questa è una cosa incredibile perché disintegra il concetto di Var e il Var ha disintegrato la personalità degli arbitri. Gli arbitri insieme hanno tolto credibilità alle regole del calcio".